拜登指示加薩建碼頭 運人道物資

【本報綜合報道】美國政府官員周四指，總統拜登已指示美軍在加薩地帶建造一個臨時碼頭，用來運送人道物資進入加薩，但美軍不會向加薩投入地面部隊，只會在海上實施援助。

臨時性質 只在海上援助 該港口主要特點是一個臨時碼頭，每天可提供數百輛貨車的援助運輸能力，首批物資會在美軍及盟友支持下從塞浦路斯經海路運送到加薩。美國官員指，將與以色列就陸地安全要求進行協調，並與聯合國及人道主義非政府組織合作，分發援助物資到加薩，這項新的重要職能需要數周規劃和執行，完成任務所需的某些部隊已在區內，其餘人員將開始轉移。

一名美國國防高官表示，美國軍事人員將在近海的軍艦上，不會上岸建造碼頭或引橋設施。在加薩造港的最可能方案是使用陸軍的「岸上聯合後勤」，這可讓陸軍用船運送浮動碼頭部件，然後在水中拼接。專家指，海上走廊方案繞過完全依賴以色列和埃及運送援助物資的做法，開闢一條新道路，地區和國際參與者可以利用海上走廊運送人道物資到加薩。