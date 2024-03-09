瑞典向美移交文書 成北約第32個成員國

【本報綜合報道】瑞典周四向美國政府交存加入北約的文書，正式成為北約第32個成員國。瑞典首相克里斯特松在美國首都華盛頓舉行的儀式上，向美國國務卿布林肯移交文書。該文書由負責保存它的美國國務院放進保險庫，而位於比利時布魯塞爾的北約總部，預計在下周一將升起瑞典國旗。

北約稱更強大 克里斯特松和布林肯在儀式上，都形容這是歷史性的一天。克里斯特松說，團結將成為瑞典的「指路明燈」；布林肯則表示：「好事會降臨到等待它的人身上」，又形容北約現在比以往任何時候都「更強、更大」。北約秘書長斯托爾滕貝格也在社交網站上發聲明，讚揚瑞典擁有具能力的軍隊和一流的國防工業，北約已變得「更強大、更安全」 。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄長期的中立地位，申請加入北約。芬蘭已於去年成功入約，但瑞典的申請要到今年1月和2月，才先後獲土耳其及匈牙利批准。針對北約擴張，普京上周在國情咨文中表示，要強化俄羅斯西部的軍事力量，從而有效應對瑞典和芬蘭加入北約。