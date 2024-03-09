美援烏軍多管火箭 毀於俄打擊

片段由無人機從高空拍攝，事發於周二，地點是距離前線逾40公里的烏東頓巴斯市鎮多布羅皮利亞。當HIMARS離開森林準備發射時被俄軍無人機發現，隨即成為打擊目標造成彈藥殉爆，引發火箭彈亂射，HIMARS發射器及底盤完全焚毀，烏軍同時損失兩輛支援車輛。有俄羅斯消息人士稱，俄軍使用伊斯坎德爾戰術導彈系統消滅HIMARS，但另有一說是俄軍旋風S多管火箭炮系統發射制導彈藥。烏克蘭最高議會國家安全、國防及情報委員會秘書科斯堅科表示，專家會調查事件始末，並指俄軍正努力搜集HIMARS的情報。