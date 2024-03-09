華代表到訪基輔 晤烏3高官盼解危機

中國外交部昨日公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝周四乘火車抵達烏克蘭首都基輔，繼續就推動政治解決烏克蘭危機進行第二輪穿梭外交。李輝特別與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、第一副總理兼經濟部長斯維里堅科、外交部長庫萊巴就中烏關係、烏克蘭危機進行坦誠友好會談。李輝當日傍晚結束對烏克蘭的訪問，搭火車離開基輔。

烏克蘭總統辦公室指，烏方官員期間介紹前線戰況、黑海糧食走廊的工作、交換戰俘、扎波羅熱核電廠的狀況，以及有關烏方和平方案的討論。

葉爾馬克與李輝討論了在烏克蘭和平方案基礎上建立烏克蘭公正和平、恢復領土完整和主權的前景，並向中國代表團展示俄羅斯使用北韓製導彈和武器攻擊烏克蘭的碎片。

俄軍官指歐或爆大規模戰爭 俄羅斯陸軍總參軍事學院院長扎魯德尼茨基（Vladimir Zarudnitsky）近日在俄羅斯國防部刊物《軍事思想》發表文章，直指不能排除烏克蘭衝突升級到歐洲大規模戰爭的可能性，莫斯科面對的軍事威脅主要來源是美國及其盟友之反俄政策，他們正進行新型混合戰爭，以一切可能的方式削弱俄羅斯，限制俄羅斯主權並摧毀其領土完整，俄羅斯被故意捲入新軍事衝突的可能性正在顯著增加。

扎魯德尼茨基主張改變俄羅斯組織軍事和安全的方式，包括更加強調依靠友好國家來確保俄羅斯自身安全，並圍繞俄羅斯國防需求鞏固整個社會。

烏陸軍司令擬重組軍隊反攻 另一方面，烏克蘭陸軍司令柏夫柳克周三表示，擬在本年稍後重組烏軍及發動新反攻，以掌握戰場主動。他指出，當務之急是阻止俄軍推進並重整烏軍，讓久戰疲憊之師撤出前線整補，為烏軍爭取時間組建攻擊集群及展開反攻。柏夫柳克認為，烏軍可在短時間內穩定前線形勢，指揮部正努力盡可能讓部隊準備更積極行動，掌握主動權。

美國國務院發言人則表示，美方相信烏克蘭將在戰場上為俄羅斯帶來「驚喜」，並相信烏方擁有可以執行的計劃，在戰場上取勝。本報綜合報道