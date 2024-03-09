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立陶宛指選舉或遭陸介入
立陶宛反情報機構國家安全部部長喬尼斯基斯（Darius Jauniskis）周四表示，基於立陶宛支持台灣的立場，絕不能排除中國大陸介入立陶宛今年大選的可能性。對此，中國外交部發言人毛寧周五反駁，希望立陶宛有關人員停止發表不負責任的涉華言論。（綜合報道）
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