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台擬在愛沙尼亞設代表處
愛沙尼亞國會友台小組主席瓦加（Kristo Enn Vaga）率領的代表團周一至周五訪問台灣，周四分別與台總統蔡英文、行政院長陳建仁等官員會面。瓦加透露，正尋求台灣在愛沙尼亞首都塔林設處的可能性；陳建仁則稱，希望與愛沙尼亞在通訊和軍事科技深入交流。（綜合報道）
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