邱國正：解放軍倘逾矩 將第一擊反制

邱國正

【本報綜合報道】台灣國防部長邱國正周四表示，台軍已改變第一擊界定，只要解放軍航空或海航實體逾越規矩，便會作出反制。他強調，如果解放軍步步進逼，到最後無法避免戰爭就只能應戰。

邱國正出席立法院國防外交委員會質詢，民進黨立委沈柏洋問到因金廈水域執法問題引發的對峙中，海巡署受到限制時台軍有沒有新行動。邱國正回應指，為了以免誤會，台軍應戰不避戰，與避免戰爭是兩回事。國防部已有動作，把第一擊要件改得更為明確。以往認為第一擊一定認為對方開炮、開槍，台軍才有第一擊。現在不管解放軍航空或海航的實體逾越規矩，台軍便以第一擊反制。

邱國正回應國民黨立委羅智強的質詢時，進一步指當初定下第一擊是讓國防部長決定反制的命令，當年在時任國防部長湯曜明任內為承擔責任而訂定，而第一擊不外乎以槍炮導彈反擊；但目前因應環境變化，灰色地帶襲擾的方法很多，不見得是開槍、開炮，所以界定為航空器材或海航實體。一旦對方逾越規範如界線，台軍便會視對方發起第一擊，因此有權力針對敵方第一擊加以反制。台軍沒有第一擊問題，只有反制問題。