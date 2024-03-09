華駐法大使：外交不能韜光養晦

盧沙野

【本報綜合報道】中國駐法國大使盧沙野周三在北京受訪時談到中國外交，表示中國不能夠像過去那樣一味的韜光養晦，「這光也韜不住了，晦也養不住了」。他又認為，在美國加大對盟友尤其是歐洲國家綑綁力度的情況下，對歐洲國家來說是一個重大課題。

盧沙野稱，一個國家如要擴大在國際地位和影響，就要更多參與全球治理和多邊事務。他指出：「一個有責任、有擔當的大國，講正義、靠得住，他（別國）就願意跟你交往。」他又提到，大國要有大國的樣子，不能像過去一樣，一味韜光養晦，「你現在成為一頭大象了，不可能再躲在樹後面」。

中法共同利益廣泛 盧沙野周二接受另一內媒專訪時，用「登高望遠、獨立自主、求同存異」來形容中法兩國60年交往的啟示。他稱，中法共同利益廣泛，兩國在核能、飛機製造等方面合作成果顯著，兩國共同維護多邊主義，很多立場主張相近。他強調，中國始終認為中法共同利益是主流，分歧點是支流，不應成為雙方合作的障礙。中方希望法國能在歐盟中發揮帶動作用，引領歐洲其他國家消除對中國的誤解和疑慮，使中歐關係走上健康發展軌道。