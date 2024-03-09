美眾院委會通過 促字節跳動剝離TikTok

【本報綜合報道】美國眾議院能源和商業委員會50名議員周四一致通過法案，要求中國影片分享程式抖音海外版TikTok母公司字節跳動，在165日內剝離TikTok在美國的業務，否則面臨下架。議員們希望迅速推動法案，並表示眾議院全體會議可能在未來幾星期審議法案。

165天內未實行 程式將被下架 法案列明若字節跳動不在上述限期天內剝離TikTok業務，有關應用程式將被禁在應用程式商店上架，但不影響個人用戶。在投票之前，議員們閉門聽取了一份機密簡報，內容涉及TikTok由中國企業擁有的美國國安疑慮。

有份提案的眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）在投票後說，法案「不是禁令」，又將法案比喻為切除腫瘤手術，從而拯救患者，稱分家後TikTok可以繼續存在，人們亦可在上面做想做的事。被問及法案會否影響騰訊的即時通訊軟件WeChat在美國的業務，加拉格爾說他不會猜測，但未來可以討論哪些公司受法案管制。

在投票後，字節跳動表示，有關法案已有預定的結果，就是在美國全面禁用TikTok，又指美國政府正試圖剝奪1.7億美國人言論自由的憲法權利，損害數百萬家企業，剝奪藝術家的觀眾，且摧毀美國無數創作者的生計。