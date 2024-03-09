任內最後一份 拜登國情咨文 聚焦援烏軍 續與華競爭

美國總統拜登於美東時間周四晚在國會山莊向參眾兩院聯席會議，發表任內最後一份國情咨文，以烏克蘭戰事作為開首，再次敦促國會批出資金援助烏軍抗俄。拜登談及中美關係時強調，他期望與中國競爭，而非衝突，美方堅決維護台海和平穩定。

拜登開首便提到前總統小羅斯福於1941年在同一議事堂宣戰，美國正式加入二戰，現時面對的情況與當年一樣，全球民主受到嚴峻挑戰，俄羅斯正攻打烏克蘭，他要喚醒國會並提醒美國人民，這不是歷史上的普通時刻，自由和民主受到攻擊。他重申需要向烏克蘭提供軍事援助，這樣烏克蘭才能阻止俄羅斯總統普京，美國不會退讓。

否認向烏派兵 炮轟特朗普 他又指，烏克蘭不是要求美國派兵，目前沒有美軍在烏克蘭，「我決定保持這種方式」。拜登亦提到2021年1月國會山莊暴動，不點名指摘前總統特朗普，說：「我的前任和部分國會議員試圖掩埋暴動真相，但我不會這樣做，你不能在勝選時才愛國。」

在中國問題方面，拜登指多年來許多共和黨人都在談中國崛起，美國逐漸落後，但他們把事情搞反了，是美國正在崛起，美國擁有世上最佳經濟，自他上任以來，美國國內生產總值（GDP）有所上升，對中國的貿易逆差已降至10多年來最低，美國堅決反對中國不公平經濟行為。他已重振美國與太平洋區域，包括印度、澳洲、日本、南韓、太平洋島國的夥伴關係與聯盟，也確保美國最先進技術不能用於中國武器，不得進行交易。拜登諷刺特朗普雖然對中國發表強硬言論，「但從未想過這麼做」。

稱美最佳經濟 重申撐以國 對於以巴戰事，重申作為以色列的長期支持者，「兩國方案」是加薩地帶實現和平的唯一持久方法，沒有其他道路可以實現。他宣布會在加薩建造一個臨時碼頭，大規模增加運入加薩的人道物資數量，同時承諾不會派地面部隊到加薩。內政方面，拜登呼籲國會與華府合作盡快通過邊境安全法案，又指自己不會妖魔化非法移民，形容他們毒害美國的血液，他亦不會拆散家庭，不會因為信仰而禁止人們進入美國。他亦承諾推動恢復保障墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，又指會向大企業徵稅，令對方可以公平交稅。

京反對競爭定義中美關係 在北京，昨日的外交部記者會上有記者問到認為拜登抑或特朗普對華立場最強硬，發言人毛寧指對各位總統不作評論，但強調反對以競爭定義中美關係。她說：「我們一向認為中美關係不是你輸我贏，你興我衰的零和博弈，我們反對以競爭定義中美關係，反對對中國攻擊抹黑，反對美方打着競爭的旗號限制中國的正當發展權利。我們樂見一個自信、開放、發展繁榮的美國，我們認為美國也應當歡迎一個和平、穩定和繁榮的中國，中美完全可以相互成就、互利共贏。」本報綜合報道