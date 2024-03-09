華客遊韓遭趕落車 使館籲小心低價團

【本報綜合報道】針對日前有中國遊客在南韓旅遊時，因為不購物被趕下車一事，中國駐南韓大使館昨日再於官方微信號發文提醒，中國旅客前往當地旅遊時，謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理「低價遊」。

該大使館表示，近日多個赴韓旅行團向該館反映稱，旅遊途中遭遇強制消費，部分遊客因不願消費一度被中斷行程。該館提醒旅客，慎防因強制購物陷入旅遊糾紛，影響旅遊體驗和安全。旅客出行前應了解組團旅行社、地接旅行社資格，具體可參考中國文化和旅遊部發布的經營出境遊業務和南韓政府指定接待中國旅遊團的旅行社名單。

遇強制購物 可留證據再投訴 使館呼籲旅客認真閱讀合約條款，與旅行社確認是否包含強制消費項目、是否有最低消費金額要求等。旅客抵達南韓後，建議與地接旅行社再次確認上述資訊。在韓期間，旅客如被要求強制消費，或因消費問題產生糾紛，可保留相關證據，以便回國後向旅遊主管部門投訴，避免在國外採取非理性維權行為。