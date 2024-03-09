新能源發電量 5省區創新高
【本報綜合報道】南方電網服務的廣東、廣西、雲南、貴州、海南5省區新能源單日發電量，近日創下歷史新高，達到10.4億千瓦時，佔當天區域內總發電量的25.7%，相當於每4度電中就有1度來自新能源。
受天氣因素影響
受新能源大規模接入、天氣等因素影響，近期南方區域新能源發電量及佔比屢創新高。受強盛暖濕氣流影響，南方區域周一風電發電量創新高，達到7.1億千瓦時，較歷史最高增長9.4%；光伏發電量達2.6億千瓦時，生物質發電量達7,000萬千瓦時。
去年以來，南方區域新能源加速投產，全年新增新能源裝機規模4,857萬千瓦，全年發電量1,961億千瓦時，新能源利用率達到99.79%，基本實現全額消納。今年南方區域新能源裝機規模維持高速增長，南方電網服務的上述5省區新能源裝機容量逾1.36億千瓦，佔總裝機30%。今年春節廣東新能源發電最大出力超過2,000萬千瓦，同比增長86%。上月12日正月初三當天，新能源發電佔逾60%，創歷史新高。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：