被騙赴緬做電騙 湖北男獲救

【本報綜合報道】湖北省鶴峰縣一名男子在去年10月被騙到緬甸東部妙瓦底從事電訊詐騙，期間遭到多次體罰虐待，直到上月29日獲鶴峰公安反詐專班解救，將其送返鶴峰縣。

曾遭體罰虐待 內媒周四報道，小凱（化名）去年10月獲朋友阿西（化名）告知，雲南省有一份走私黃金高薪工作，一次最少可賺5,000至6,000元（人民幣‧下同，約5,500至6,600港元），聲稱自己賺了30萬元（約33萬港元），更發存款圖片為證。小凱在阿西安排下，從雲南邊境偷渡到緬甸，經歷4至5天才到達妙瓦底一個詐騙園區。

小凱被安排在社交軟件上將自己包裝成一名成功人士，以獲取年輕單身女性信任，然後引誘對方投資虛擬貨幣和黃金，完成後交由同事進行下一個詐騙環節，每天工作17小時。期間，他曾向主管提出要離開，卻遭對方關入黑房，雙手背銬站立，期間不准進食和休息。

他後來獲同意在組長監視下使用手機與母親聯絡，母親發現端倪，向鶴峰縣公安局報案。當地警方透過小凱與母親的聊天機會，掌握小凱所在地，與境外相關部門合作，最終把小凱救出。