山西團夥 誘民眾開電話卡助詐騙

拘12人包括電訊商員工 檢「貓池」 內地公安部網安局周四公布，山西省朔州市網安早前破獲一宗利用「貓池」（電話卡數據機）設備為電訊網絡詐騙提供幫助、侵犯公民個人資訊案。案中抓捕12名疑犯，包括協助辦卡的8名電訊營運商業務經理級別工作人員。

案情指，疑犯蘇××通過利誘，指使魏××、何××等人在朔州市和大同市各縣，積極拉攏電訊營運商工作人員，長期以「下鄉送服務」、「免費贈送生活用品」等手段，欺騙群眾辦理電話卡。

已在多地犯下13宗案件 蘇××隨後收回這些電話卡，直接插入貓池，利用這些手機號碼打電話、註冊微信、視像會議室帳號、各類軟件等實施詐騙活動。蘇××為牟取非法利益，在多地實施了13宗詐騙。

民警在蘇××的窩點發現並扣押24部相關設備、5個加密鎖、303張電話手機卡、5部電腦，經司法電子鑑定，插入貓池設備手機卡多達5,767張。經審訊，蘇××供出為其供卡的多名疑犯，民警立即在上海、朔州、大同等地同時開展收網行動。各疑犯已全部依法採取刑事強制措施，案件正在偵辦中。

網警提醒，非法收售、倒賣手機卡、銀行卡，情節嚴重的構成犯罪，將被追究相關刑事責任。電話卡和銀行卡均為實名制，僅限個人使用，將自己名下手機卡或銀行卡售賣給他人，不但自身面臨巨大風險，還可能為電訊網絡詐騙分子提供犯罪工具，情節嚴重將被追究刑事責任。網警提示，要妥善保管好身份證、銀行卡、手機卡，遇到需要使用身份訊息的情況需格外謹慎，不要讓犯罪分子有可乘之機。本報綜合報道