內向女收工做偶像 享受跟粉絲互動

【本報綜合報道】內地24歲女子小遙兩年前於南京頂級大學本科畢業，現在於當地一家互聯網公司任職軟件測試員。平日工作的時候，她不怎麼說話，和同事都是點頭之交。下班之後，她便化身成上海地下偶像成員。除每個周末有演出，她又不時在線上線下與粉絲互動。她表示，做偶像並非為賺錢，而是渴望跟粉絲之間交流感情。

靠特典會提成 地下偶像一詞源於日本，有別於在電視等主流媒體出道的藝人團體，主要在線下劇場演出。2016年讀中二時，小遙在短片網站偶然看到「宅舞」影片並愛上，於是開始自學。大學時期，她加入了動漫社的宅舞部門，2019年開始在短片網站發布跳舞影片。疫情過後，她報名加入地下偶像團，經過面試終成為StarLight一員。目前該團共有6名成員，其中4人是大學生。

小遙稱，上海和廣州的地下偶像行業最發達，大部分團體背後都有公司營運。演出票房收入一般歸主辦方所有，偶像和公司主要靠「特典會」提成。特典券一般40至60元人民幣（約44至66港元）一張，可與偶像拍一張即影即有照、聊天一分鐘左右。

她表示，出道入不敷支，不足半年累積粉絲漸多，收入才改善。來自離異家庭，經歷過失戀，小遙覺得和粉絲的關係比較穩定長久，不會像愛情那樣轉瞬即逝，雖然不知自己能當偶像多久，但想到10年後回看這段經歷會十分感動。