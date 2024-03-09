誤入女廁遭解僱 廣東男索賠
【本報綜合報道】廣東省中山市一名男子稱因肚瀉走錯路誤入女廁10秒，即日遭公司解僱。男子認為公司違法解僱，向法院提訴，要求對方支付賠償金，遭法院駁回。當地法院近日公開案情。
法官指行為主觀存惡意
內媒周三報道，張×在中山市一間玩具公司擔任搪膠部員工近9年，入職當年曾簽訂無固定期限僱傭合約，當中有條款規定，在廠內賭博、打罵、吵架、無理取鬧會被解僱。張×稱事發當日誤入女廁，當時有女員工在如廁，他發現後立即走回男廁。公司當天向張×出具處分通知書，以其違反廠規無理取鬧、進入女廁為由將其解僱，並向其出具解僱通知。
張×隨後申請勞動仲裁，請求公司向其支付違法解僱賠償金45,900元（人民幣‧下同，約5.1萬港元），以及未提前30日以書面通知的代通知金2,700元（約3,005港元），遭仲裁駁回。他其後上訴至法院，法官指他在公司工作已久，應清楚廁所位置，認為其行為主觀上存惡意，有違公序良俗，公司解僱合法，駁回他的申請。
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