誤入女廁遭解僱 廣東男索賠

法官指行為主觀存惡意

內媒周三報道，張×在中山市一間玩具公司擔任搪膠部員工近9年，入職當年曾簽訂無固定期限僱傭合約，當中有條款規定，在廠內賭博、打罵、吵架、無理取鬧會被解僱。張×稱事發當日誤入女廁，當時有女員工在如廁，他發現後立即走回男廁。公司當天向張×出具處分通知書，以其違反廠規無理取鬧、進入女廁為由將其解僱，並向其出具解僱通知。