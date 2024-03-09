重慶馬拉松名額網上10倍轉售 民眾不滿

【本報綜合報道】內地近日有網民在官媒領導留言板上留言，投訴今年重慶馬拉松面對普通民眾開放名額少，網上存在大量高價售賣名額的行為。重慶市體育局周三回應稱經核實，組委會及贊助商不存在銷售名額的情況。

官方指不存在銷售名額 今年重慶馬拉松比賽將於本月24日早上7時半，在南濱路海棠煙雨公園起跑，包括全程馬拉松、迷你馬拉松兩個項目，各有1.5萬人參加，總規模達3萬人，全程近42.2公里。有網民爆料指，重慶馬拉松名額被放上網轉售，200元（人民幣‧下同，約220元）的普通名額在網上賣2,000元（約2,200港元）左右，嚴重影響普通民眾的參與度。

重慶市體育局表示，全程馬拉松項目有逾15萬人預報名，創該比賽報名人數新高，中籤率僅3.98%。

當局又指，作為贊助權益回報，贊助商有小量馬拉松名額，作為福利和產品銷售搭載贈送。重慶馬拉松組委會嚴禁名額銷售、轉讓，並通過公開渠道宣導，一經查實將取消違規購買名額人士的參賽資格。