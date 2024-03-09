夫婦買樓先付後過戶 賣家斷供抵押銀行

上海寶山區一對年老夫婦2019年用舊單位拆遷獲得的300萬元（人民幣‧下同，約330萬港元）補償金，購入一套80平方米的二手單位。為節省稅款，老夫婦與賣家簽訂先付款後過戶的合約，詎料對方其後反口，該單位更抵押給銀行拍賣。夫婦去年向法院提訴，要求解除合約及賣方退還購房款，案件正進一步審理。

慳稅致風險 入稟求退款 內媒周三報道，由於涉事單位先前的交易未滿3年，唐女士和丈夫需繳付16萬元（約17萬港元）稅款，因此與賣家余女士簽訂合約，協議先支付300萬元（約330萬港元）大訂，過戶後再支付10萬元（約11萬港元）尾數，並協議於2020年10月20日前雙方共同往房地產中心辦理轉讓過戶手續。誰知余女士其後拒按合約辦理過戶，更被發現未還清房貸。唐女士與丈夫隨後發現合約列明單位設立抵押，抵押權人為銀行。唐女士於2022年6月起訴余女士，要求對方繼續履行過戶手續，惟對方尚未還清貸款，法院將單位交給銀行。

銀行調查發現，余女士收到唐女士購房款後，沒有即時還清房貸尾款，也未再償還每月1萬元（約1.1萬港元）貸款月供。銀行其後向法院提訴獲勝，並向法院申請拍賣涉事單位。法院以單位存在銀行抵押為由，駁回唐家的過戶申請。銀行後來考慮到單位拍賣後，唐女士與家人或無家可歸，放寬了執行拍賣期限。本報綜合報道