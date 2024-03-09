台男冒美國特工 騙「反修例女孩」結婚

【本報綜合報道】台灣一名男子假冒美國在台協會（AIT）特勤隨扈與情報部門特工，主動接近一名有「反修例女孩」之稱的前民進黨女黨工，自稱曾被派到香港觀察反修例風波。二人去年結婚，但女方漸漸發現丈夫原來是偽造身份並到處騙錢，把她的帳戶盜領一空，決定提告，男方已被拘提到案。

四處騙錢 已被拘提到案 張姓女事主憶述於2022年在網上認識李姓男子，對方自稱在美國出生，是駐台外館的軍人，又稱2019年6月張女到香港記錄反修例事件時，他正好被美國政府派到香港，負責觀察她做甚麼。後來二人見面，李男外套下穿有防彈背心，腰際和腳踝均有槍，張女因而沒懷疑對方身份。兩人此後經常見面，進而交往，後來因張女懷孕，去年12月與李男登記結婚，但最終流產。

但張女漸漸發現，李男其實是無業遊民，利用假冒AIT官員身份幫其他被害人辦簽證、換匯，但收了錢卻沒有下文，愈來愈多人找不到李男，轉而找她求助。與很多民進黨人交好的張女亦發現李男，會利用從她得來的人脈關係博取別人信任。警方在李男住處查獲玩具槍和子彈，將他移送檢方複訊後，准以兩萬元新台幣（約5,000港元）交保。