地基塌陷現巨大坑洞 台南地盤須停工

【本報綜合報道】台南市中西區一新建大廈地盤周三發生地基塌陷，一輛吊臂車在吊出掉落坑中的貨車時意外翻覆，事件無人傷亡。工作人員周四凌晨2時清理吊臂車，並已填回坑洞，恢復通車。市政府初判是擋土牆未固定即施工造成，已勒令地盤全面停工。市長黃偉哲提前結束訪日行程返台處理事件。

疑穩定液未固化施工肇禍 事發地盤為皇龍建設公司負責，預計興建17層高100戶的建築物，施工3個多月，現正進行擋土牆工程。事發當日下午近6時，地盤地基突然坍塌，露出一個約長15米、闊4米、深兩米的坑洞，一輛貨車掉落坑中。正當工務局緊急調派機具扶正時，吊臂車倒塌，吊臂砸毀路口紅綠燈、一間正在招租的店舖，以及現場一輛警車車頭。事發後，市府、警方到場封路，疏散圍觀民眾。

工務局初步研判，出事地盤疑似穩定液未固化就施工，造成坍塌，事故正進一步調查。工務局要求承建商必須提出改善計劃，經審核通過才能復工，坍塌位置已拉起封鎖線。黃偉哲強調，已對承建商疏於注意而影響公共安全依法開罰，附近房屋經檢測都在安全值內，無傾倒危險，但仍會每隔3小時進行監測，確保安全。