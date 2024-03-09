含陸原料辣椒粉驗出蘇丹紅 全台校園午餐停用

為期1個月 暫已下架12.7萬公斤產品 台灣辣椒粉含致癌物蘇丹紅風波持續擴大，衞生福利部食品藥物管理署昨日宣布，即日起全台校園午餐暫停使用辣椒粉一個月。截至前一日，全台各地政府衞生局共計下架及封存12.7萬多公斤問題辣椒粉及相關產品。行政院長陳建仁昨日到立法院備詢前受訪稱，這是系統性事件，相關部門會從上到下溯源。

針對被禁止輸台的21家大陸廠商在去年12月11日百分之百逐批抽驗前進口的辣椒粉，食藥署進行逐一查驗，共抽驗59批原料，已全數檢驗完畢。食藥署副署長林金富昨日公布再驗出3批由新北保欣公司進口的辣椒粉含有蘇丹紅，目前累計保欣共10批辣椒粉有問題，全部來自大陸三禾藥業。

不合格率達28% 桃園衞生局周四晚表示，查出保欣進口的青辣椒粉已被下游業者製成白胡椒粉、黑胡椒粉、椒鹽粉等產品，流向食品行、鹹酥雞店、傳統美食等，已通知下游回收。林金富稱，至今食藥署擴大抽驗出14批含蘇丹紅辣椒粉原料，加上先前由地方衞生局驗出的4批，總共驗出18批問題辣椒粉，不合格率達28%。

此外，各地方衞生局持續抽驗辣椒粉相關製品，其中台南衞生局抽驗新光洋菜企業公司製造的指天椒細粉及指天椒驗出蘇丹紅，其辣椒原料自大陸柘城縣恒豐食品公司輸入，為21家禁止輸台大陸辣椒粉廠商之一，地方正調查下架並封存。林金富稱，食藥署的稽查工作不會停止，接下來將針對效期內的所有大陸進口辣椒粉原料從源頭逐一清查，將會於一個月內完成。本報綜合報道