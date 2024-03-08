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印度首位AI老師 促進互動學習
印度喀拉拉特邦特里凡得瑯縣一間學校近日啟用該國首個人形人工智能（AI）機械人教師「艾麗斯」（Iris），旨在促進課外活動。公開片段顯示，艾麗斯以身穿印度傳統服飾的女性外形示人，透過下身的輪子移動入課室，與不同學生對話握手，能夠回答各學科的複雜問題，學生們紛紛投以好奇目光。
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