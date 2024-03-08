最古老「死亡」星系曝光

【本報綜合報道】由英國、美國等國天文學家組成的研究團隊利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡，發現了觀測史上最古老的「死亡」星系，它在大約131億年前就已停止恒星形成，即宇宙大爆炸發生7億年後。相關研究前日刊於英國科學雜誌《自然》，有助天文學家進一步了解早期宇宙。

131億年前停止恒星形成 星系需要豐富的氣體供應來形成新的恒星，而宇宙最初幾億年是一個非常活躍的階段，可以讓星系不斷形成新的恒星。然而，是次發現的星系僅僅經歷了一次短暫的恒星形成爆發階段，持續3,000萬至9,000萬年後，恒星形成便戛然而止，箇中原因不明。

研究人員下一步計劃繼續在早期宇宙中尋找類似其他星系，藉此了解星系如何以及為何停止形成新恒星。參與是次研究的德歐金尼奧（Francesco D'Eugenio）表示，通常只有在宇宙較晚階段，才會開始看到星系停止形成恒星，考慮到早期宇宙中的「死亡」星系可能「復活」，研究人員還需要進行更多的觀測。