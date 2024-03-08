醒目小狗獲領養天賦展現 參加警報犬訓練

飼主患心搏過速症 吠叫提示救命 美國德州一名患有端坐性心搏過速症（POTS）的女子原本打算在動物收容所短期領養一隻小狗，排解生活中的寂寞，詎料小狗意外展現出作為醫療警報犬的極佳天賦，讓她驚喜不已。在女子的帶領下，小狗如今正在穩步接受醫療警報犬訓練，預計幾個月後就將順利「畢業」，以實際行動在生活中幫助主人。

美媒前日報道，麥克洛斯基（Amanda McCloskey）因患有POTS，每當由坐姿或躺姿改為站姿時都會心跳加快，更經常因此頭暈和跌倒。她某天在家看電視時，聽到5個月大的愛犬賴德（Ryder）突然吠叫，原本以為賴德想出去，當發現自己智能手錶顯示心率超過130時，才意識到賴德疑似試圖告訴自己出了甚麼問題。

擁30%金毛尋回犬血統 賴德是一隻苗條的短毛小狗，呈黑棕色，耳朵下垂。經脫氧核糖核酸（DNA）測試，牠有30%的血統是金毛尋回犬，該種犬類性格溫馴，有成為服務性動物的潛力。麥克洛斯基於是帶賴德參加醫療警報犬訓練。麥克洛斯基憶述，在發現賴德異常吠叫後，當即認為牠能夠成為一隻出色的醫療警報犬。

麥克洛斯基的父母早前一直提醒女兒要領養一隻醫療警報犬，但她起初不以為然。談及賴德未來有望提供各種幫助時，麥克洛斯基坦言，有了賴德在身邊照顧自己，出門時感覺更舒服，希望是次領養經驗能激勵其他人照顧收容所的動物。本報綜合報道