韓准護士施心肺復甦

醫生工潮未倒 官擴工作範圍作填補 南韓實習和駐院醫生工潮持續，影響醫療服務。保健福祉部官員昨日宣布，今日起開始允許護士為緊急病人心肺復甦和用藥，填補醫生集體離開工作崗位而形成的空缺。

根據昨日公布的《關於調整護士工作試點項目的補充措施》，進一步明確護士「行醫」範圍。補充措施指出，護士按照工作能力分為高級實踐護士、責任護士和普通護士。護士可在有急救需要時為病人心肺復甦，還有權決定注射急救藥物。高級實踐護士及責任護士在受委託情況下，為病人檢查及開具藥物處方，還可擬寫檢查和臨床判讀委託書、診斷書、手術同意書等各類文件草案。

撥逾7億元資助加班增聘 面對大批實習和駐院醫生辭職缺勤，全國各家醫院院長於上月27日起，根據護士的工作能力調整工作範圍。但前線醫護要求政府需明確護士工作範圍，以及重申提供法律保護的要求，因此福祉部公布補充措施。國務會議周三決定從預算穩定調節基金撥出1,285億韓圜（約7.56億港元），主要用於支付醫護人員加班費和增聘人手。政府亦會進一步細化上調緊急手術、高難度手術價格的方案，爭取《醫療事故處理特立法》盡快制訂落地，維護醫病雙方權益。

擴大招生委員會工作保密 另一邊廂，教育部和福祉部開始着手組織負責處理醫學院擴大招生的分配委員會，但由於事關重大且非常敏感，委員會解散前所有工作都會保密。教育部解釋，醫療界和各大學立場不同，若委員會相關資訊外流，委員個人資訊也將外洩，難以形成不受外界影響進行評價的環境。政府公布擴招2,000名醫科生後，40間大學申請擴招名額達3,401人，超乎預期。擴招名額分配預計在4月的國會選舉前結束，各大學需修改校規列明增加的名額，並透過大學教育協議更新2025學年高考錄取計劃。本報綜合報道