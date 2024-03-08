俄導彈炸烏港口城市 澤連斯基希臘總理險遭殃
【本報綜合報道】烏克蘭黑海港口城市敖德薩周三遭一枚俄羅斯導彈襲擊，落點正在接載烏克蘭總統澤連斯基和到訪的希臘總理米佐塔基斯的車隊500米之外。兩人沒有受傷，但烏克蘭海軍指事件造成5人死亡，另有多人受傷。俄羅斯國防部其後證實以導彈打擊敖德薩的烏克蘭海軍倉庫，指烏軍在倉庫為使用無人艇作戰作準備。
急需防空系統
有熟知情況的消息人士指，載有兩位領導人的車隊感受到導彈爆炸的衝擊，並且看到爆炸造成的蘑菇雲。澤連斯基在事後稱，導彈擊中地方距離很近，他看見亦聽到爆炸。他斥責俄羅斯不會理會襲擊的地方，又指烏克蘭需要防空系統作為防禦。米佐塔基斯就稱，在聽到空襲警報之前，澤連斯基帶了他參觀了這座多月來遭受俄羅斯嚴重破壞的城市；而當空襲警報響起後，他們上車時就聽到一聲巨大的爆炸。他說事件正好提醒大眾，烏克蘭正在發生一場真正的戰爭，無辜平民也受到連累。
歐盟委員會主席萊恩譴責今次事件，形容沒有人會被俄羅斯這新一次恐襲企圖嚇倒。美國白宮亦表示，事件凸顯了烏克蘭對防空系統的迫切需求。在上周六，敖德薩亦遭受俄羅斯的導彈和無人機襲擊，造成12名平民死亡，澤連斯基和米佐塔基斯周三就到訪過當日遇襲的住宅大廈。
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