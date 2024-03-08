也門叛軍襲商船 首度致命 3人魂斷

掛巴巴多斯國旗 亞丁灣捱導彈炸 美國官員周三表示，一艘懸掛加勒比海島國巴巴多斯國旗的貨船，在亞丁灣遭青年運動一枚導彈擊中，造成傷亡，美國中央司令部稱至少3死4傷，其中3人危殆；這是青年運動襲擊商船首宗致命事件。事發同日稍後，青年運動指美國和英國空襲也門港口城市荷台達的機場。美國國務院譴責事件，表明將繼續追究責任。

美英空襲也門港口城市機場 今次遇襲的貨輪名為「真信心號（True Confidence）」，它在也門時間周三下午12時30分左右，於也門亞丁市西南50海里被擊中，目前已被棄船，着火在海上漂流。

該船的管理公司透過發言人稱，這艘散裝貨船當時正從中國連雲港駛往沙地阿拉伯吉達，船上載有鋼材和貨車；共有20名船員，包括1名印度人、4名越南人和15名菲律賓人，另外有兩名來自斯里蘭卡和一名來自尼泊爾的護衞員。發言人稱，並不清楚船上人員現時的情況。印度海軍派出在附近執行海事安全任務的加爾各答號前往事發海域，以直升機及小艇救出棄船逃生的多名船員。

美為首國際海上聯盟 正支援 青年運動在聲明中表示，「真信心號」的船員無視其海軍部隊的警告。據英國海事貿易行動辧公室（UKMTO）稱，自稱「也門海軍」的人透過無線電向「真信心號」打招呼，要求它改變航向，之後「真信心號」遭擊中並受損，據附近的船隻報告，當時聽見一聲巨響並看見有大量煙霧冒出。

UKMTO稱，以美國為首的國際海上聯盟海軍艦艇正支援「真信心號」及其船員，歐盟的非洲之角海事安全中心（MSCHOA）也表示，救援和打撈行動正在進行。英國外相卡梅倫對有船員遇襲身亡感到震驚，強調將以行動，兌現捍衞自由的承諾；英國駐也門大使館表示，青年運動以導彈攻擊國際船隻，造成船員死亡是悲慘而無可避免的後果，稱襲擊必須停止。美國國務院發言人米勒亦表示，美方會繼續追究青年運動襲擊商船的責任，並呼籲各國也這樣做。

青年運動指屬美船 公司否認 青年運動在聲明中稱，「真信心號」是一艘「美國船隻」，但該船的管理公司發言人表示，「真信心號」目前與任何美國實體沒有聯繫。自以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月開戰以來，也門叛軍青年運動多次攻擊駛經該國附近海域的商船，聲稱表示對加薩巴勒斯坦人的支持。本報綜合報道