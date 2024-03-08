政府推相親網頁 會員逾29萬

【本報綜合報道】浙江省政府日前推出網上政務平台「浙里辦」，並於2021年程式內開設「親青戀」頁面讓單身人士尋找另一半。由於程式內有政府部門監管，不用擔心受騙。浙里辦一名工作人員周三表示，目前程式內的註冊會員已經超過了29萬人，團省委的直屬單位青少年事務所會安排線下活動讓單身人士參與。

工作人員指出，在浙里辦內註冊會員後，申請者的資料會經過政務網資料對比確認無誤，才能通過認證，之後才能參加速配或其他線下活動。青少年事務所將根據各地情況，牽頭組織一些線下活動，不需費用，完全免費。不少網友表示線下活動種類豐富，包括劇本殺、園遊會、看電影等，參加者不覺得尷尬。

安排線下活動供參與 杭州市的鍾女士表示，她3年前透過親青戀結識來自四川省綿陽市的男友，兩人都在杭州工作。她起初在單位領導慫恿下加入親青戀，然後在一場線下活動認識男友，由於現場工作人員和主持人活躍氣氛，令原本尷尬的相親現場變得輕鬆。目前她與男友感情穩定，雙方已互見家長並計劃結婚。