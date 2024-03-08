鄱陽湖水位持續上漲至12米

【本報綜合報道】受近期連續降雨和上游河段來水增多等因素影響，中國第一大淡水湖鄱陽湖水位持續上漲。截至周二下午2時，該湖標誌性水文站星子站水位上漲至12米，湖口站水位上漲至11.57米，湖區通江水體面積擴大到1,450平方公里。這是鄱陽湖自去年10月21日跌破12米後，再次重新站上12米枯水線。

受連續降雨影響 從鄱陽湖入長江之口所見，之前裸露的湖灘已淹沒在水中。鄱陽湖水位自去年7月20日跌破枯水位12米大關後，受同年9月底、10月初降雨及長江水倒灌鄱陽湖的影響，鄱陽湖水位於同年10月9日上漲至13.6米，但之後持續回落，並於同年10月21日再次跌破12米枯水線，至此水位持續在12米線以下徘徊。

據氣象部門分析，受此輪降雨影響，鄱陽湖還將持續緩慢上漲，該湖水體面積也將進一步擴大，各重要站點水位均會超過12米枯水線，結束枯水期。與此同時，此輪鄱陽湖水位的上漲也進一步提升了航道通航能力，目前萬噸船舶進入鄱陽湖暢通無阻。