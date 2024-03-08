廣州南寧 乍暖還寒

冷空氣南下 降雨續減少 隨着冷空氣南下，南方降水繼續縮減，中東部將迎來大範圍晴朗天氣。氣溫方面，華南一帶氣溫持續下跌，廣州、南寧等不少城市最高氣溫將降至20℃以下，體感由暖轉涼。

全國大部分地區降雨周三稀少，僅在西藏、川西高原、山西、內蒙古等地部分地區出現小雪，局部地區中雪；福建、重慶等地出現小雨。內蒙古、河北、黑龍江、新疆、西藏、青海、川西高原等地部分地區昨日有小雪或雨夾雪，其中黑龍江中東部、西藏東南部、川西高原北部等地部分地區有中到大雪。西藏、山東、江蘇、四川盆地、重慶、貴州、廣西、廣東、海南島等地部分地區有小雨。

未來一周，長江以南地區降雨頻繁，能見度降低，或對交通出行帶來不利影響。南方降雨從明日開始增多，下周日至下周一進一步向東擴展。周六至下周一的降雨過程不是很強，小雨和中雨為主。而周六至下周日是暖濕氣流主導的降雨，能見度或較差，並且可能伴隨對流。

長江以北多地仍有雨雪 長江以北大部分地區將繼續維持雨雪稀少的天氣格局，空氣也將變得乾燥，多地午後相對濕度或只有30%左右。新一股冷空氣周三至昨日影響北方，但強度較弱，氣溫降幅較小。總體來看，未來一周北方大部分地區將在氣溫波動中回暖，長江中下游及以北地區氣溫將在下周初陸續達到近期高點，華北、黃淮一帶氣溫料創今年以來新高，西安下周三或迎來當地今年首個20℃以上的日子。

北方多地周六以後的氣溫將明顯高於常年同期，屆時華北平原和關中平原距離氣象標準的春天不遠了，西安、鄭州、濟南及石家莊，有望在下周一前後入春。本報綜合報道