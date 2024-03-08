料C919機隊達10架 東航開第3條固定航線
【本報綜合報道】中國東方航空公司持續擴大國產大飛機C919營運規模，預計今年東航C919機隊規模達到10架。根據東航訂票平台顯示，今起開通C919的第3條固定航線，為上海虹橋國際機場到陝西西安咸陽國際機場，每天往返兩班。隨着C919實現更多交付，國產大飛機正從初始營運轉向規模化營運。
從初始營運轉向規模化
東航數據顯示，東航C919機隊投入商業營運以來，自去年5月至同年底累計飛行逾1,956小時，累計承運旅客81,668人次。東航機隊中已有4架C919飛機投入商業營運，上周六首批5架訂單全部交付入列。東航此前已與中國商飛公司簽署購機協議，增訂100架C919，國內其他航空公司今年也將開始接收該國產大飛機。
中國東航總經理、黨組副書記李養民指出，C919大飛機規模化運行，需要產業鏈上下游密切協同配合，建議進一步完善運行保障體系，大力支持國內製造企業圍繞C919開展產品研發，同時做好運行保障，保證國產民航機運行效率，提升市場競爭力。
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