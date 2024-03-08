料C919機隊達10架 東航開第3條固定航線

【本報綜合報道】中國東方航空公司持續擴大國產大飛機C919營運規模，預計今年東航C919機隊規模達到10架。根據東航訂票平台顯示，今起開通C919的第3條固定航線，為上海虹橋國際機場到陝西西安咸陽國際機場，每天往返兩班。隨着C919實現更多交付，國產大飛機正從初始營運轉向規模化營運。