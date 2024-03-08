最高法院：嚴懲電騙列重中之重 追贓挽損助受害群眾

最高人民法院黨組成員、副院長李勇在昨日刊出的專訪中表示，去年大批涉緬北電訊網絡詐騙疑犯移交中方，此類跨境電訊網絡詐騙罪社會危害十分嚴重，是人民法院依法從嚴懲處的重中之重。他強調人民法院要堅決震懾犯罪，特別是要突出打擊重點，該依法重判要堅決予以重判，堅決打掉犯罪分子的囂張氣燄。