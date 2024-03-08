指大陸欲武力重繪地圖 麥康奈爾籲美台聯手

麥康奈爾表示，《台灣關係法》透過授權美國與台灣人民持續保持商業、文化與其他關係，促進美國外交政策，協助維護西太平洋區域和平、安全和穩定。他指出，當盟友與對手都在懷疑美國承諾的可信度時，美台夥伴關係已成為美國兩黨日益重要的指標；在放棄阿富汗盟友、浪費對伊朗的影響力、拖慢援助烏克蘭後，美台關係將日益被視為美國對盟友與夥伴的承諾是否有效的測試。

麥康奈爾提到，北京剛宣布今年國防支出增長7.2%，但認為這只是其公開承認的數字，其真正的軍事現代化努力更廣泛，亦更令人擔憂，其目的是讓中國能支配鄰邦，並對抗美國在區內投射力量的能力。他又稱，台灣領導人直言不諱地將在歐洲挑釁的俄羅斯與在印太妄為的中國相提並論，當地人民日益意識到必須準備好對抗。