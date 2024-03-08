台儲武器燃料 抗陸灰色地帶作戰

【本報綜合報道】台灣國防部昨日發表報告指，大陸加強針對台灣的灰色地帶作戰，增加船隻和飛機巡邏，並加入研究船和民兵船以平民掩蓋軍事活動，旨在讓台灣周邊地區充斥氣球、無人機和民用船隻。台方正儲備武器和燃料，以應對與大陸的長期戰爭。

海軍空軍負擔恐增 報告稱，大陸試圖增加台灣海軍和空軍的負擔，並模糊海峽中線的存在，在衝突中將盡力迅速奪取台灣，並防止外部干預。台國防部稱，正制訂措施透過提高基建韌性和演習，在發生戰爭時保護台軍，確保其在長期衝突中生存，並在烏克蘭和加薩兩場戰爭中學習。台方又致力令指揮系統多樣化，納入更多移動和遠程武器以及人工智能，同時加強與美國等民主盟友的聯繫。

台防長邱國正昨日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告時，承認美軍人員赴台協訓頻次增加，甚至未來有些一年役期義務役男也會遇上，接受美軍協訓，但強調沒有美軍部隊進駐。當日國防部將領乘搭的大巴從大直國防部本部出發的路上發生車禍，延誤抵達立法院開會，引發立委對安全危機的質疑。