台東鬧市傳現導彈軍車 或防範解放軍船艦奇襲

【本報綜合報道】大陸解放軍艦艇近年在台灣東部海域演訓及航行，台軍亦派遣艦艇及導彈追蹤監測應對。台媒周三報道，當日上午11時左右，6輛裝有雷達、由帆布掩蓋車身、配有軍用車牌貨車在台東縣臨海路海濱公園街道出現，可能隸屬海鋒大隊，或會參與漢光演習。

軍事專家指出，上述貨車配備陸基雄風二型及雄風三型反艦導彈，可24小時監控解放軍動向，機動性相當強，可隨時轉移陣地，連續實施反擊。過去配合漢光演習，海鋒大隊都會機動進駐台東知本海灘參演，此次在市區街道出現，可能是驗證制海及制空能力，亦不排除防範解放軍船艦在台東海域發動對台奇襲，因此實施導彈追監反制。

台灣空軍周二宣布，為了強化飛行員夜間作戰能力及提升人員戰術執行經驗，空軍各型飛機將舉行跨子夜實戰化飛行訓練。台灣前空軍副司令張延廷指出，夜航有較高機會迷向，增加訓練風險，可能是解放軍近年擾台頻次、架次均增加，空軍只能強化訓練應對。

解放軍南部戰區演練 另外，解放軍南部戰區海軍某登陸艦支隊坦克登陸艦丹霞山號、戴雲山號、萬羊山號近日組成艦艇編隊，奔赴南海某海域開展多課目訓練，目的在全天候制敵的實戰環境中，讓官兵提升作戰效能。