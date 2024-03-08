陸船事故協商無果 泉州市長狠批台

【本報綜合報道】大陸漁船上月在金門海域翻覆造成兩死事故，兩岸15次協商後仍無共識，陸方人員已離開金門返回福建。

稱台無視漁民生命安全 福建泉州市長蔡戰勝周三回應時，批評台灣當局以各種理由對大陸漁船行使暴力，無視大陸漁民的生命財產安全，對此行徑表示極其憤慨。

蔡戰勝指出，陸方一直秉持兩岸一家親理念，在沿海多地設置方便台灣漁民避風、供給和應急的設施。蔡戰勝簡短回應後，在現場保安人員護送下離去，並未回應現場媒體其他問題。

赴金門談判的陸方人員以泉州市紅十字會名義前往，也是大陸官方安排，今次是談判失敗後泉州市長乃至福建省首度有地方領導幹部回應事件。

大陸官媒前總編輯胡錫進當晚亦在社交平台發文談論此事，認為現在顯然台方是肇事做錯的一方，陸方的強硬態度一定能給民進黨當局施加很大壓力。他又指，大陸在廈金海域乃至整個海峽有廣泛和強大的執法行動力，直言「民進黨當局將惶惶不可終日，不知道未來的哪個時間在哪一處海域會發生甚麼」。