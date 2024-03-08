中俄打造大國關係新範式

【本報綜合報道】王毅昨日在記者會上回答有關中俄關係、中歐關係、以巴衝突、烏克蘭等問題。他認為，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰時代的大國關係新範式，雙方將維護以聯合國為核心的國際體系，維護地區和全球安全與穩定。在烏克蘭問題上，他指中方目標只有一個，就是為俄烏止戰和談鋪路架橋。

王毅指出，中俄在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作，中俄關係對維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作都具重要價值。

他提到，上月舉行的慕尼黑安全會議期間，愈來愈多人開始擔心烏克蘭危機可能帶來「多輸」後果，強調中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

形容中歐利益大過分歧 被問到中方怎樣看待歐洲國家不加入一帶一路倡議，王毅形容中歐關係發展好比一輛汽車開到了十字路口，紅燈、綠燈、黃燈同時亮起，「這車還怎麼開」。他認為，中歐之間並沒根本的利害衝突，也沒地緣戰略矛盾，雙方共同利益遠大於分歧，中歐關係的正確定位應是夥伴，主流基調應是合作，關鍵價值應是自主，發展前景應是共贏。他希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。

對如何能結束以巴衝突，王毅強調國際社會必須緊急行動起來，將立即停火止戰作為壓倒一切的首要任務。中方始終致力於巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決，倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制訂落實「兩國方案」的路線圖和時間表，主張以巴雙方盡快恢復和談，最終實現兩國和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。