兩岸緊張 大陸重申對台底線

王毅警告國際勿縱容獨派 指統一大勢所趨 兩岸局勢緊張之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在記者會上被問及台灣選舉等問題時強調，北京的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。他警告，台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭歷史清算；國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。

王毅表示，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。他指，如仍有人縱容支持「台獨」，那就是挑戰中國的主權；如個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。他相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，只是時間問題。他認為，「台獨」分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素，堅持一個中國原則愈有力，台海和平就愈有保障；又指北京的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。

批美對華錯誤認知仍存 有關中美關係，王毅指像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標。他提到中美元首三藩市會晤推動兩國關係止跌企穩，美國總統拜登重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求同中國脫鈎，不支持台灣獨立等。但王毅指出，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現，打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。他質問美國如說一套、做一套，大國信譽何在，又稱如一門心思打壓中國，最終必將害了自己。中方願與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解的橋樑，消除不必要的誤解和偏見。

南海爭端方面，王毅指中方一直保持高度克制，主張尋求各自均可接受的解決方案，但不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權和無理挑釁，中方將依法正當維權並及時據理反制，奉勸某些域外國家不要挑事生非、選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。中方堅持存在的爭議由直接當事國通過對話協商談判妥善管控解決，海上和平由中國和東盟國家共同維護，願爭取早日達成《南海行為準則》。

籲停止威懾施壓北韓 對於朝鮮半島問題延宕多年，王毅指病根就是冷戰殘餘猶存，始終沒建立起和平機制，沒從根本上解決安全問題，中方提出的「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則是現成藥方，當務之急是停止威懾施壓，擺脫輪番升級的對抗螺旋，根本之道是重啟對話談判，解決各方尤其是北韓方面的合理安全關切。

王毅指，當前世界格局正在深刻變革，人類社會遭遇多重挑戰，面對變亂交織的國際環境，中國將堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中方在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，並為促進國際團結合作採取中國行動，為化解各種危機挑戰提供中國方案，從中國倡議擴大到國際共識，同時反對強權霸凌行徑。本報綜合報道