以色列無力補充 早晚陷於絕境路

以色列與巴勒斯坦之爭，與烏克蘭戰爭大不相同。烏克蘭戰爭可以有眾多北約士兵以僱傭兵身份參戰，在烏克蘭邊境隨時可進入烏克蘭境內，充當烏克蘭兵。在烏克蘭戰爭中，巨大人力、軍力、物力都是不停消耗，但北約的補充卻能使烏克蘭仍然有力量與俄軍作戰，差不多可說是北約的供應是無窮的。北約30多國，相對俄羅斯僅一國，故此，烏克蘭戰爭可以打下去，資源軍力不會匱乏，這便把烏克蘭戰爭形成北約與俄羅斯的戰爭，美國與北約還可供應更多的武器、人力，這是一場沒完沒了的戰爭。

軍力勢減 戰線收縮 相對而言，以巴之爭，以色列不可能有北約的兵力供應，而以色列人口有限，軍力有限。在大規模消耗下，武器可以補充，但部隊難以補充，有死傷部分便會減少部分兵力。因而，以色列怎樣可與巴勒斯坦龐大的人口鬥爭？結果將會是以色列的軍力減，戰線會逐步收縮，最後可能以色列不是投降便是鋌而走險，用特大殺傷力武器作戰。巴勒斯坦的悲劇會更進一步惡化，屆時不但巴勒斯坦各個地方武裝誓死參戰，周邊的國家亦會參與戰鬥，甚至西方各國亦不會袖手旁觀。

以色列這樣的困境，是先天性決定，從以色列建國便已經如此，以色列一直想用武力打垮其反抗勢力，從而保持其政治與軍事優勢。若巴勒斯坦一直衰弱，這樣的戰略仍可行。可惜，巴勒斯坦人民會改善，軍力戰術都會提升，以色列憑有限兵力來壓抑反抗，便會趨於失敗，現在的情況便是如此。巴勒斯坦得伊朗的支持，戰鬥力大增，伊朗的資源勝於以色列，即使不直接參戰，也足以支持各地方武裝與以色列可有相等的競爭力戰鬥。

內塔尼亞胡內閣不理解其困境，也以為美國有足夠的支持，可支撐以色列的作戰。結果將會是以色列陷入絕路，無法用武力打開活路。相反地，愈來愈多的地方武裝參與，以色列是沒法抵擋的。

美國或許可以放棄以色列，則中東大局變化，美國霸權主義也陷於末路。內塔尼亞胡內閣會改變立場與巴勒斯坦談判嗎？以巴之戰從開始已決定終局，已無懸念。美國與以色列還心存僥倖，只是幻想。大勢所趨，沒法改變了。且看這段時間的演變，很快便揭露出來。

研究所所長 陳文鴻