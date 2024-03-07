福島新幹線列車 埋站失位

日本一班新幹線列車昨日上午在福島縣郡山站超出停止位置約500米才停站，懷疑與路軌積雪打滑有關。事故導致東北新幹線、秋田新幹線東京站至盛岡站區間，以及山形新幹線的東京站至福島站區間列車一度停駛，逾兩小時後全線恢復。涉事列車超出停止位置才停下，約一小時後移至月台停止位置。（綜合報道）