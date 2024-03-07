Fb Ig Threads死機兩句鐘 3黑客組織認網攻

美國科企Meta旗下社交網站Facebook（Fb）、Instagram（Ig）及Threads於美東時間周二早上10時（香港時間周二晚上11時）開始死機，約兩小時後回復正常。Meta事後致歉，並指死機是由「技術問題」引起。惟3個黑客組織同時認責宣稱，是次全球大規模死機正由其聯手發動網攻造成。

大批帳戶強制登出 無法再入 由美東時間周二早上開始，大批Fb用戶發現帳戶遭到強制登出，即使透過網站或手機應用程式（App）再次輸入密碼亦無法登入。另有Ig用戶即使能夠進入App，卻收到「錯誤」通知。其餘Threads用戶也發現錯誤訊息，內容包括「請再試一次」等。換言之，Meta旗下大部分軟件無法運作，僅得通訊軟件WhatsApp服務大致維持正常。

相隔接近一個小時，Meta發言人斯通（Andy Stone）在另一社交平台X承認，公司得悉用戶使用旗下服務時遇到困難，正解決相關問題。他隨後補充，由於公司當天較早時間經歷一個技術問題，導致用戶無法使用服務，為事件造成任何不便致歉。

由故障發生後超過兩小時，Fb在X終於宣布：「我們回來了，對於今天較早時間無法訪問Fb人士，我們感到非常抱歉。」根據追蹤網站Downdetector數據顯示，高峰時超過62.5萬名Fb用戶報告出現問題，逾9.1萬名Ig用戶亦指自己經歷死機。

由於死機正值美國多州舉行民主、共和兩黨總統初選，即「超級星期二」，白宮國家安全委員會發言人提及曾監測事故，不過沒有發現任何具體惡意網絡活動。惟資訊安全公司Cyberint發文指，名為「Anonymous Sudan」、「Skynet」及「Godzilla」黑客組織曾聲稱聯手發動網攻。上述組織此前曾合作攻擊另一通訊平台Discord及人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，目前無法確定有否參與是次網攻。

Meta藉X發消息 馬斯克嘲諷 另外X老闆、富豪馬斯克眼見競爭對手故障，就連斯通及Fb亦要依賴X發布最新消息，不忘在其X帳戶發布改圖，諷刺Fb、Ig及Threads要向X敬禮。本報綜合報道