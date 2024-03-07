德軍官洩涉烏錄音 屬個人失誤

【本報綜合報道】德國軍官討論向烏克蘭提供金牛座巡航導彈潛在可能的錄音外洩，遭俄羅斯傳媒上周公開發布。德國國防部長皮斯托留斯周二表示，事件是由於與會者的「個人失誤」導致，強調軍方通訊系統並無被入侵。

排除俄間諜參與

皮斯托留斯表示，經過德國軍事反情報部門調查後，證實事件起因是因為一名當時在新加坡參觀航空展的與會德國軍官，沒有遵守規定，使用新加坡一間酒店房間的未經保密線路登入通訊平台，以致通話內容外洩。他強調今次是個別事件，調查已經排除有俄羅斯間諜在未被注意到的情況下，參與通話的可能性。他證實軍方正在就事件展開紀律調查，但表明不想看到有人因此受罰，「我不會為了（俄羅斯總統）普京的遊戲而犧牲我最好的軍官」。