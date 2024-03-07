俄新設兩軍區 應對北約擴張

紹伊古

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二確認，俄羅斯為了應對北約在靠近俄方邊界地區擴張，已經設立列寧格勒軍區及莫斯科軍區。

紹伊古在軍方幹部的電話會議稱，北約在俄羅斯邊境附近軍事集結，加上北約因芬蘭及瑞典加入而擴大，俄方在此背景下採取措施，加強西北部及西部戰略方向的集團軍，成立上述兩個軍區。

他表示，軍區正在獲分配適當的領域，包括「新地區」，即俄羅斯宣稱從烏克蘭吞併的部分，稱此舉將顯著提高部隊的指揮和控制效率。

匈牙利總統簽字 准瑞典入北約 根據俄羅斯總統普京上月26日簽署的重組軍區法令，西部軍區不復存在，由列寧格勒軍區及莫斯科軍區取而代之。紹伊古強調：「我們將根據俄羅斯聯邦軍事安全面臨的新威脅，繼續改進武裝部隊的組成和結構。」

同日，匈牙利總統舒尤克簽署批准瑞典加入北約的議案，正式批准瑞典入約。匈牙利國會上月底以188票贊成、6票反對的表決結果，令匈牙利成為最後一個批准瑞典加入的北約成員國。瑞典將於7月參加在美國華盛頓召開的北約峰會，正式成為第32個成員國。