烏稱擊沉俄艦7死6傷
【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，烏克蘭部隊從東部戰略城鎮阿夫迪夫卡交界處撤走後，俄軍沒有讓敵軍在新防線上設防固守，烏軍未能夠在新防線上站穩陣腳，並繼續向西面後退。烏克蘭軍方同日宣稱擊沉黑海一艘俄軍艦艇。
華代表晤歐理會高層
紹伊古在軍方領導幹部電話會議形容，俄軍展現勇敢及英雄氣概，成功完成任務；俄方將根據國家面臨的安全威脅，繼續完善武裝部隊的組成和結構。烏克蘭國防部情報總局周二表示，烏軍當天凌晨在鄰近克里米亞半島克赤海峽海岸對開，用無人艇擊沉俄羅斯巡邏艦科托夫號（Sergei Kotov），造成7死6傷，另有52名船員逃生。烏方又稱同日利用無人機襲擊俄羅斯邊境別爾哥羅德州油庫，導致儲油罐起火。
另一方面，中國外交部昨日發布消息，中國政府歐亞事務特別代表李輝前一天與歐洲理事會主席首席外事顧問莫杜舉行會談，雙方討論烏克蘭危機形勢、和談進程等共同關心的問題。李輝同日也與瑞士外交部國際安全司司長呂興格在比利時布魯塞爾舉行會談，就烏克蘭和平談判問題及瑞士籌辦和平會議事宜進行建設性的溝通。
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