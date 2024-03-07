烏稱擊沉俄艦7死6傷

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，烏克蘭部隊從東部戰略城鎮阿夫迪夫卡交界處撤走後，俄軍沒有讓敵軍在新防線上設防固守，烏軍未能夠在新防線上站穩陣腳，並繼續向西面後退。烏克蘭軍方同日宣稱擊沉黑海一艘俄軍艦艇。

華代表晤歐理會高層

紹伊古在軍方領導幹部電話會議形容，俄軍展現勇敢及英雄氣概，成功完成任務；俄方將根據國家面臨的安全威脅，繼續完善武裝部隊的組成和結構。烏克蘭國防部情報總局周二表示，烏軍當天凌晨在鄰近克里米亞半島克赤海峽海岸對開，用無人艇擊沉俄羅斯巡邏艦科托夫號（Sergei Kotov），造成7死6傷，另有52名船員逃生。烏方又稱同日利用無人機襲擊俄羅斯邊境別爾哥羅德州油庫，導致儲油罐起火。