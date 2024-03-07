紅海多條海底通訊電纜被切斷

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動持續攻擊紅海地區船艦之際，英國傳媒周二報道，紅海有多條海底通訊電纜遭切斷，影響亞洲及歐洲之間四分之一數據流量，目前原因未明。報道引述美國官員稱，仍然調查電纜是遭蓄意切斷還是因意外所致。

25%數據流受影響 報道引述，香港環球全域電訊有限公司（HGC Global Communications）周一發出的聲明，表示紅海15條海底電纜中，Seacom、TGN-Gulf、Asia-Africa-Europe 1、Europe India Gateway的電纜，在最近一次事故被切斷，估計25%數據流受影響，約80%由亞洲傳輸往西方國家流量是通過這些電纜。HGC採取措施減輕對客戶的干擾，把資料改道經中國內地、太平洋海底及其他紅海電纜，分別傳送到歐洲及美國。

非洲海底電纜營運商Seacom表示，受影響電纜段位於紅海南部也門海洋管轄範圍。匿名美國國防部官員透露，正在釐清電纜被故意切斷或被船錨卡阻。以色列傳媒上周報道，連接沙特阿拉伯城市吉達與吉布提的4條電纜損壞；青年運動否認涉事。

另一方面，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，也門薩那時間周二下午3時至5時，青年運動從也門根據地發射一枚反艦彈道導彈及3架自殺式無人機，試圖攻擊位於紅海的美國神盾驅逐艦卡尼號，但所有來襲空中目標均被美方部隊擊落。此外，同日晚上8時45分至9時40分，美方摧毀3枚反艦導彈及3艘自殺式無人艇。