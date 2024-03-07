齋戒月臨近 以哈停火談判無突破

拜登：倘未能達協議 形勢極危險 臨近本月10日開始的回教齋戒月，埃及表示，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的加薩地帶暫時停火及交換人質協議，經過3天談判後至周二未有突破。美國總統拜登形容形勢極危險，哈馬斯揚言談判之路不會無限期開通。

談判在卡塔爾、埃及、美國的調解下進行，但以色列無派代表團參加最新一輪會談。兩名埃及官員周二表示，最新一輪討論已經結束，他們稱哈馬斯提出一項提議，調解員未來幾天與以色列討論，以及周三與未離開埃及開羅的哈馬斯代表團會面。

哈馬斯：談判之路不會無限期開通 哈馬斯主張，除非以色列停止進攻並從加薩地帶撤軍，以及釋放包括被囚終身的巴勒斯坦高級武裝分子，否則拒絕釋放全部約100名以色列人質，亦不肯交還約30名人質遺體。哈馬斯黎巴嫩高級代表哈姆丹周二表示，要求永久停火而非暫停6周。

以色列多次誓言要繼續戰爭，直到擊潰哈馬斯及救回所有人質。一名以色列官員表示，仍然等待哈馬斯交出生還人質名單，以及獲釋的以色列人質與巴勒斯坦囚犯之比例。哈姆丹稱是否有幸存人質名單與談判無關，指摘以方以此為藉口避開談判。

美國總統拜登周二警告，若以色列與哈馬斯在回教齋戒月前未達成停火協議，局勢將「非常、非常危險」；又稱以色列在談判問題上一直合作，其停火提議亦合理，能否實現停火取決於哈馬斯是否接受協議。哈姆丹在拜登發言後稱：「當針對我們人民的侵略、造成飢餓的戰爭仍然繼續，我們不會允許談判之路無限期地開通。」

華駐聯國副代表：美屢強行阻停火 聯合國大會周二繼續討論美國上月運用否決權，否決有關加薩地帶局勢決議案的問題。中國常駐聯合國副代表耿爽說，加薩地帶衝突爆發近5個月以來，美國4次強行阻撓安理會要求停火的行動，中方對此深表失望。他指出，立即實現停火是拯救無辜平民的需要，是展開人道救援的前提，是避免衝突進一步升級擴散的關鍵，國際社會必須以最強的緊迫感、最大的政治決心，推動加薩地帶立即停火、結束衝突。

耿爽表示，中方敦促以色列立即取消進攻加薩地帶南部地區拉法的計劃，停止強迫遷移及集體懲罰加薩地帶民眾，停止詆毀「兩國方案」；又呼籲加大國際及地區外交努力，重塑可信的多邊進程，重振「兩國方案」政治前景，重啟以巴直接談判。本報綜合報道