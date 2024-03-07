教授加入抗議擴招 韓警查醫協高層

【本報綜合報道】南韓政府擴招醫學生風波持續，部分醫學院教授以削髮、請辭等方式抗議，影響醫學院教學工作。醫學院教授協議會代表周二提出行政訴訟，要求政府取消擴招。當地大專院校迎來3月新學期，但各大院校醫學院因學生集體休學及罷課異常冷清。警方昨天開始，向涉嫌教唆醫生辭職的大韓醫師協會高層問話。

大韓醫師協會緊急對策委員會媒體公關委員長、醫協前會長朱秀虎周三因違反《醫療法》等嫌疑受查，這是警方首次對政府控告該協會的5名主要人員展開調查。警方已經對有關人士採取禁止出境措施，並要求他們昨天至今天接受調查。朱秀虎受訪時表示，自己從未挑動實習醫生及駐院醫生集體辭職，因此教唆罪根本不成立。

全韓30間醫學院的33名教授代表，周二向首爾行政法院對保健福祉部和教育部長提出訴訟，要求取消2025年度擴招2,000名醫學生的計劃，並提交停止執行臨時處理申請，認為擴招處理違反憲法原則。教育部周二發布的數據顯示，截至周一下午6時，按照正常程序申請休學的醫學生有5,401人，但未按程序或不合資格休學的申請更多。集體行動長期持續或導致缺課醫學生集體留級，部分學校已經推遲開學。

近半受訪者贊成擴招2000人 當地傳媒昨天公布民意調查，48%受訪者贊成擴招2,000人，36%認為應少於2,000人，11%認為維持現狀。對於不響應政府返崗命令的醫生，43%受訪者支持依法嚴處，29%回答應該延長返崗令時限，21%回答不應該處罰。醫生罷工或請辭抗議造成醫療空白，近日傳出一名八旬末期癌症患者找不到可接診的急診室，耽誤治療而離世。