拜特各有挑戰 高齡官非受關注

【本報綜合報道】隨着美國總統初選「超級星期二」落幕，意味11月舉行的大選正式進入了新階段，總統拜登與前總統特朗普二度正面對決，二人再一次就白宮寶座花落誰家鬥得你死我活。惟與上屆大選不同之處，今次選舉「戰場」新增了法庭，官非纏身的特朗普須面對刑事及民事訴訟；力爭連任的拜登繼續受高齡、民望差的影響。

兩黨無其他有力候選人 自拜登在2020年大選擊敗特朗普開始，外界普遍預料二人將在2024年大選再度交手，主要原因是雙方代表的民主黨及共和黨，內部均沒有其他人選有力挑戰另一人。美國傳媒形容，今屆大選與現代史上其他任何選舉都很不同，對美國而言，從未試過在兩位如此高齡的總統候選人二揀一（拜登81歲、特朗普77歲）。此外，美國目前處於現代政治上最兩極化及最分裂的時代，主流媒體的影響力也不如往屆選舉。

美國傳媒指出拜登與特朗普爭取支持時面對的挑戰不同，拜登需要說服大部分國民，其精神敏銳度使之能夠處理這份全球最困難的工作，最近有民意調查指出接近四分之三受訪者，認為他的年齡對連任總統而言是太老。相比之下，特朗普需要令國民相信，自己的官非不會隨同二度當選而帶入白宮，影響其施政效率及政治地位。