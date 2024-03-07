超級星期二 齊獲大勝 拜登 特朗普 總統戰敲定

美國總統選舉周二迎來「超級星期二」的民主、共和兩黨初選，總統拜登與前總統特朗普各自贏得絕大部分初選，進一步接近與獲得提名、挑戰白宮寶座的門檻；加上共和黨另一參選人、前美國駐聯合國大使黑莉昨天宣布退選，意味2020年大選拜登與特朗普對決的戲碼，今年11月再度上演，選情勢必更激烈。

特朗普拿下亞拉巴馬州、阿拉斯加州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、俄克拉何馬州、田納西州、維珍尼亞州、阿肯色州、德州、麻省、緬因州、科羅拉多州、猶他州、加州，只有佛蒙特州敗給唯一對手黑莉。拜登拿下阿肯色州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、俄克拉何馬州、田納西州、德州、維珍尼亞州、佛蒙特州、亞拉巴馬州、緬因州、麻省、科羅拉多州、猶他州、加州，但在美屬薩摩亞與企業家帕爾默（Jason Palmer）打成平手，二人在平均瓜分當地6張黨代表票數，每人3張。

黑莉宣布退選 特朗普周二接受訪問時，形容黑莉已經「沒有取勝的門路」，自己目標已經是在大選贏拜登並重返白宮，「我現在的注意力確實集中在拜登身上。今天我們應該贏得（在超級星期二）幾乎每個州」。當被問及黑莉經常聲稱她在民意調查能夠以更大優勢，在總統選舉擊敗拜登時，他聲稱這不是事實，「她知道這是一個謊言，在過去3個月的每一次民意調查中，我都擊敗拜登；她就在民意調查中輸給拜登」；又表示自己希望共和黨團結起來，同時祝黑莉一切順利，「儘管她沒有前進的路」。

針對黑莉退選一事，美國傳媒引述知情人士報道，她不會宣布支持特朗普，而是呼籲對方贏取她的支持者支持。黑莉是共和黨首個挑戰特朗普爭取總統選舉黨內資格的人士，也是最後一個退出競爭。她的競選團隊周二發表聲明，表示仍然有一大批共和黨初選選民，對特朗普表達深切關注，稱這不是共和黨成功所需要的團結。特朗普此前表明不會挑選黑莉作為競選拍檔，黑莉也表示無意成為任何人的副總統。

拜登的連任競選團隊周二發出新一份備忘錄，指出黑莉奮鬥至「超級星期二」，證明特朗普難以取得傳統共和黨選民的支持，而這些選民將是拜登團隊接下來「積極接觸」的對象。備忘錄形容，特朗普是一名「受傷、危險、不受歡迎的候選人」，直言「我們擁有通往勝利的明確之路」，但同時承認今次大選形勢非常接近。上周民意調查顯示，特朗普與拜登的支持度分別是48%及43%，但有一成選民未有決定。本報綜合報道

特朗普再度代表共和黨參選總統。 總統選舉民主黨初選所有結果 加州三藩市選民在市政廳參加投票。（中新社圖片） 總統選舉共和黨初選所有結果 黑莉宣布退選，形勢更明朗。 美國今年總統選舉3月5日「超級星期二」初選結果