裝冷氣失手砸斃女生 台店東求情否認犯行

被指任由缺經驗者施工 同控過失致死 台灣一名女大學生去年7月在新北市等候巴士時，遭一部從天而降冷氣機擊中頭部死亡，案件周一在新北地方法院開庭審理。台媒前天報道，涉案冷氣行老闆否認犯行，更以自己新婚不久及「小孩剛出生」為由求情。死者家屬強調，他們無法接受及認同有關理由。

死者姓黃，是台北市政治大學學生。案情指，她去年7月20日在板橋區新埔捷運站等候巴士，被一部17樓高空墜落、重達33公斤冷氣機擊中，其頭部遭遇重創並且雙腿骨折，當場失去生命迹象，經送往亞東紀念醫院搶救後證實死亡，終年22歲。

經過調查之後，檢警發現冷氣機安裝師傅李建邦在施工過程中沒有遵守安全作業規定，依法罰款30萬元（新台幣‧下同，約7.5萬港元），而他所屬金耀公司老闆劉智輾則因沒有發布施工作業前危害告知，被罰款6萬元（約1.5萬港元）；兩人亦被控過失致死罪名。

調查另發現，劉男明知李男事前欠缺安裝窗口式冷氣機經驗，卻沒有命令對方及時停工，或指派其它有能力人士到場協助，相反任由缺乏經驗及知識李男獨自操作。此外，李男事前亦無詳閱說明書，即使安裝程序有錯，也未確認冷氣機是否已安裝妥當就鬆手，導致意外發生。

稱新婚誕子 死者家屬不滿 在庭上，李男直接承認犯行。惟劉男否認指控，同時透過律師辯稱，他與李男僅以論件計酬方式合作，對於發生此次憾事感到無辜，同時以新婚兩年且孩子剛剛出生為理由求情。至於死者家屬當天亦有到場，當得悉劉男證詞後稱，他們無法接受對方的態度。本報綜合報道

李建邦 劉智輾